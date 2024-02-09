Звезде "Не родись красивой" Уваровой вызвали в театр скорую

43-летней российской актрисе театра, кино и сериалов Нелли Уваровой понадобилась экстренная помощь медиков.

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По информации Mash, актриса повредила ногу во время репетиции - и коллеги вызвали ей "скорую помощь" прямо в Российский академический молодежный театр. В РАМТ Уварова служит с 2001 года.

Канал узнал, что "из-за травмы Уваровой стало сложно передвигаться и дойти до травмпункта самостоятельно она была не в состоянии".

"Сейчас актрису осматривают врачи - подозрение на перелом или разрыв связок", - информирует ресурс.