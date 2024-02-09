Звезде "Не родись красивой" Уваровой вызвали в театр скорую

Mash: Звезде "Не родись красивой" Нелли Уваровой вызвали в театр "скорую"
43-летней российской актрисе театра, кино и сериалов Нелли Уваровой понадобилась экстренная помощь медиков.
По информации Mash, актриса повредила ногу во время репетиции - и коллеги вызвали ей "скорую помощь" прямо в Российский академический молодежный театр. В РАМТ Уварова служит с 2001 года.
Канал узнал, что "из-за травмы Уваровой стало сложно передвигаться и дойти до травмпункта самостоятельно она была не в состоянии".
"Сейчас актрису осматривают врачи - подозрение на перелом или разрыв связок", - информирует ресурс.
Нелли Уварова на экране с конца 1990-х: "Бумер", "Не родись красивой", "Последний министр", "Содержанки". Снималась в музыкальных видео - в частности в "Ребятах с нашего двора" "Любэ" (1998), работала на дубляже и озвучании.