Живущий в России брат нового главкома ВСУ заявил, что не общается с ним

Брат нового главкома ВСУ живет в России и много лет не общается с родственником
Брат нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Олег заявил, что уже долгое время не общается со своим родственником. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Олег Сырский проживает во Владимире. По его словам, они с братом уже много лет не поддерживают связь.
«Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. <...> Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал туда (на Украину — прим. ред). Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья», — рассказал он.
Ранее Александр Сырский был назначен на пост главнокомандующего ВСУ.
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