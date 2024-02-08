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Брат нового главкома ВСУ живет в России и много лет не общается с родственником

Брат нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Олег заявил, что уже долгое время не общается со своим родственником. Об этом сообщает ТАСС.

Живущий в России брат нового главкома ВСУ заявил, что не общается с ним
© Соцсети

Отмечается, что Олег Сырский проживает во Владимире. По его словам, они с братом уже много лет не поддерживают связь.

«Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. <...> Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал туда (на Украину — прим. ред). Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья», — рассказал он.

Ранее Александр Сырский был назначен на пост главнокомандующего ВСУ.

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