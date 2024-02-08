Живущий в России брат нового главкома ВСУ заявил, что не общается с ним

«Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. <...> Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал туда (на Украину — прим. ред). Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья», — рассказал он.