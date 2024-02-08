В Ленинградской области ограничили проведение митингов

Оперативный штаб Ленинградской области принял решение ограничить до 1 мая проведение митингов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба областного правительства.

В пресс-службе также отметили, что глава региона Александр Дрозденко поручил при возникновении острых вопросов у жителей оперативно организовывать с ними встречи вице-губернаторов, заместителей председателя правительства области.

Ранее в Ростовской области был введен запрет на использование пиротехники. Губернатор региона Василий Голубев заявил, что под временные ограничения попали «фейерверки и все, что летает». Он отметил, что запретить фейерверки во время проведения СВО неоднократно просили жители области.