Минюст: в России действуют 569 иноагентов
Министерство юстиции России заявило, что в стране в настоящий момент действуют 569 иностранных агентов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.
В ведомстве уточнили, что из этого числа 401 — физические лица.
Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что в КоАП и УК России планируется внести поправки в связи с расширением категорий нежелательных организаций.