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Минюст: в России действуют 569 иноагентов

Министерство юстиции России заявило, что в стране в настоящий момент действуют 569 иностранных агентов.

Минюст: в России действуют 569 иноагентов
© РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

В ведомстве уточнили, что из этого числа 401 — физические лица.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что в КоАП и УК России планируется внести поправки в связи с расширением категорий нежелательных организаций.

Общество
Василий Пискарев
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