Интервью Карлсона с Путиным: когда выйдет, где смотреть

Президент России Владимир Путин дал интервью бывшему телеведущему Fox News Такеру Карлсону. «Рамблер» рассказал, когда опубликуют интервью и где его можно будет посмотреть и почитать.

Интервью с Путиным: дата публикации

Карлсон сообщил, что видеозапись интервью будет опубликована 8 февраля в 18:00 по времени Восточного побережья США - то есть в 02:00 пятницы, 9 февраля, по Москве.

Где смотреть и читать

Видеозапись интервью появится на сайте Карлсона - TuckerCarlson.com. Карлсон подчеркивал, что беседа с Путиным, снятая одним кадром, будет опубликована без купюр.

Телеведущий также сообщил, что интервью опубликуют в соцсети X. По его словам, владелец соцсети Илон Маск уже пообещал не блокировать видео.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что интервью появится на сайте Кремля утром 9 февраля, передает ТАСС.

Песков отметил, что администрация президента опубликует и видео, и полный транскрипт на русском и английском языках.

«Разумеется, это будет после того, как это будет опубликовано на ресурсах Карлсона», - подчеркнул он.