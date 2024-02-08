В Ленинградском зоопарке умерла самка ягуара

В Ленинградском зоопарке после нескольких лет тяжелой болезни ушла из жизни самка ягуара Агнесса.

Сотрудники учреждения сообщили об этом сегодня, добавив, что были сильно огорчены уходом любимицы:

«Агнессе было 24 года. Нам будет очень её не хватать…».

Самка животного тяжело болела в последние годы жизни, медикам удалось лишь на несколько месяцев продлить ее спокойное существование.