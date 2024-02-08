В Ленинградском зоопарке умерла самка ягуара
В Ленинградском зоопарке после нескольких лет тяжелой болезни ушла из жизни самка ягуара Агнесса.
Сотрудники учреждения сообщили об этом сегодня, добавив, что были сильно огорчены уходом любимицы:
«Агнессе было 24 года. Нам будет очень её не хватать…».
Самка животного тяжело болела в последние годы жизни, медикам удалось лишь на несколько месяцев продлить ее спокойное существование.
В Санкт-Петербург животное привезли в возрасте трех лет. Все годы нахождения в зоопарке самка была обеспечена должным уходом.