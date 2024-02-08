Жена Панкратова-Черного ответила на слухи о его госпитализации

Жена Панкратова-Черного прокомментировала госпитализацию артиста
Супруга актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова прокомментировала новости о госпитализации артиста. Как сообщает телеканал «360», она назвала враньем слухи об инфаркте.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Панкратова-Черного госпитализировали с подозрением на инфаркт. Артисту якобы стало плохо в машине, когда он возвращался домой, а в медицинское учреждение его завели под руки.
Монахова рассказала, что актер действительно находится в больнице, однако у него нет инфаркта — Панкратов-Черный упал на лед.
«Сейчас все в порядке», — добавила она.
По информации Telegram-канала Shot, актер получил травму во время гастролей в Красноярске, но ему стало плохо уже после возвращения в Москву. Врачи зафиксировали у актера перелом пяти ребер — три со смещением и два без, а также неполную вентиляцию легкого. Все это может быть отголосками старых травм, которые Панкратов-Черный получил несколько лет назад. Сейчас ему рекомендован полный покой.