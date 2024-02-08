Жена Панкратова-Черного ответила на слухи о его госпитализации

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Панкратова-Черного госпитализировали с подозрением на инфаркт. Артисту якобы стало плохо в машине, когда он возвращался домой, а в медицинское учреждение его завели под руки.

По информации Telegram-канала Shot, актер получил травму во время гастролей в Красноярске, но ему стало плохо уже после возвращения в Москву. Врачи зафиксировали у актера перелом пяти ребер — три со смещением и два без, а также неполную вентиляцию легкого. Все это может быть отголосками старых травм, которые Панкратов-Черный получил несколько лет назад. Сейчас ему рекомендован полный покой.