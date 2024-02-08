От сенной лихорадки умер актер из "Есенина" Иосиф Джачвлиани

8 февраля ушел из жизни известный советский и грузинский артист Иосиф "Сосо" Джачвлиани.

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Джачвлиани - актер, режиссер, сценарист, продюсер и спортсмен: неоднократно завоевывал призовые места на чемпионатах мира и Европы по армрестлингу.

Иосиф Джачвлиани родился в 1958 году в Местиа, Грузинская ССР. В 1978-м окончил Грузинский государственный институт физической культуры, в 1991-м - режиссерский факультет Грузинского государственного театрального института имени Руставели.

Сниматься начал в 1975-м - "Кавказский романс" в альманахе "Любовь, великая сила", Гедиа в "Древе желаний" Абуладзе, "Ожившие легенды", "Младшая сестра", "Ждите связного" (Автандил - главная роль), драма 1981 года "Брат", "Юрка - сын командира", "Бармен из "Золотого якоря" (Гиви), "Похороны Сталина", "Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара" - с Ришаром, "Есенин" - с Безруковым, десятки других.