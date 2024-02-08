После продолжительной болезни умер советский актер Аброр Турсунов

"Министерство культуры выражает глубокие соболезнования родным и близким актера Аброра Турсунова. Его светлая память останется навсегда в сердцах его поклонников и зрителей", - сказано в некрологе ведомства.

В 2019 году Турсунов дал интервью изданию Daryo, рассказав, что перенес инсульт и операцию на шее. Причиной своих недомоганий актер назвал неправильное питание и стресс.