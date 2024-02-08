После продолжительной болезни умер советский актер Аброр Турсунов
7 февраля стало известно о кончине актера Аброра Турсунова.
Советский узбекский артист умер после продолжительной болезни, передают СМИ страны. Характер недуга исполнителя не уточняется.
В минкульте республики информацию подтвердили.
"Министерство культуры выражает глубокие соболезнования родным и близким актера Аброра Турсунова. Его светлая память останется навсегда в сердцах его поклонников и зрителей", - сказано в некрологе ведомства.
В 2019 году Турсунов дал интервью изданию Daryo, рассказав, что перенес инсульт и операцию на шее. Причиной своих недомоганий актер назвал неправильное питание и стресс.
Аброр Турсунов снимался с конца 1970-х: "Дуэль под чинарой", "Какие наши годы!", "Бабушка-генерал", "Последняя инспекция", "Тайное путешествие эмира", "Шок", "Прощай, зелень лета", "Почесть усопшему", другие.