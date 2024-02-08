Церемония прощания с погибшими членами экипажа Ил-76 проходит в Оренбурге

Отпевание погибших членов экипажа самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области, проходит в Оренбурге. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщил Урал56.ру.

© Telegram / Урал56.Ру | Оренбург, Орск

Церемония прощания состоится в 10:00, траурный митинг — в 12:00 по местному времени. В последний путь сегодня провожают командира Станислава Беззубкина, его помощника Владислава Чмирева, штурмана Алексея Высокина, бортинженера Андрея Пилуева, бортового авиатехника Сергея Житенева и старшего воздушного радиста Игоря Саблинского.

На церемонии прощания будет присутствовать командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, передает издание.

24 января в Корочанском районе Белгородской области потерпел крушение военный самолет Ил-76. О том, что известно о случившемся, — в материале «Вечерней Москвы».