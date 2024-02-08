Церемония прощания с погибшими членами экипажа Ил-76 проходит в Оренбурге
Отпевание погибших членов экипажа самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области, проходит в Оренбурге. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщил Урал56.ру.
Церемония прощания состоится в 10:00, траурный митинг — в 12:00 по местному времени. В последний путь сегодня провожают командира Станислава Беззубкина, его помощника Владислава Чмирева, штурмана Алексея Высокина, бортинженера Андрея Пилуева, бортового авиатехника Сергея Житенева и старшего воздушного радиста Игоря Саблинского.
На церемонии прощания будет присутствовать командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, передает издание.
24 января в Корочанском районе Белгородской области потерпел крушение военный самолет Ил-76. О том, что известно о случившемся, — в материале «Вечерней Москвы».
Госдума приняла обращение к Конгрессу США из-за террористической атаки на Ил-76 с применением американского ЗРК Patriot. В документе отмечается, что поддержка киевского режима подталкивает его к продолжению терроризма и эскалации конфликта, что приближает мир к глобальной катастрофе. В этот же день СК России подтвердил, что упавший под Белгородом военный самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит из зенитно-ракетного комплекса Patriot.