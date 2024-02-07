Роскосмос опубликовал снимок циклона "Ольга"

Появились снимки циклона «Ольга»
«Роскосмос» показал снимки циклона «Ольга», который вызвал обильный снегопад в Москве. Кадры появились в Telegram-канале госкорпорации.
В «Роскосмосе» отметили, что циклон «Ольга» образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья.
«В Москве пик североатлантического циклона ожидается сегодня. К выходным в столице выпадет до четверти месячной нормы осадков», — говорится в тексте.
Роскосмос
По прогнозам экспертов, высота сугробов в Москве может достичь 58 сантиметров. Последний раз такое наблюдали в 1999 году.
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