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Появились снимки циклона «Ольга»

«Роскосмос» показал снимки циклона «Ольга», который вызвал обильный снегопад в Москве. Кадры появились в Telegram-канале госкорпорации.

Роскосмос опубликовал снимок циклона "Ольга"
© РИА Новости

В «Роскосмосе» отметили, что циклон «Ольга» образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья.

«В Москве пик североатлантического циклона ожидается сегодня. К выходным в столице выпадет до четверти месячной нормы осадков», — говорится в тексте.

Роскосмос

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По прогнозам экспертов, высота сугробов в Москве может достичь 58 сантиметров. Последний раз такое наблюдали в 1999 году.

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