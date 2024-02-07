В Госдуме предложили учить школьников финансовой грамотности

«Это позволит научить детей не только защищать свои финансы, но и учиться обращаться с деньгами, использовать их для своего благополучия. Это важно и будущему врачу, и учителю, и любому гуманитарию, и тем, кто будет заниматься бизнесом, финансами», — сказал Аксаков.