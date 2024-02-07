Блиновской позволили пользоваться салоном красоты в СИЗО

Блогер Елена Блиновская, находящаяся в настоящий момент в колонии «Печатники» за неуплату налогов, имеет право воспользоваться салоном красоты при СИЗО. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Мария Ботова.

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«В СИЗО „Печатники“ есть настоящий салон красоты, где заключенные могут сделать маникюр, педикюр, стрижки, окрашивания и так далее. Им можно пользоваться за дополнительную плату, как и спортзалом», — рассказала Мария Ботова в разговоре с ТАСС.

Также она отметила, что Блиновская размещена в четырехместной камере, вместе с тремя соседками. У них в наличии имеются телевизор, холодильник и душ.