В 2023 году в Пермском крае родился Ангел
В 2023 году на территории Пермского края родился ребенок, которого родители назвали Ангел. Также пермяки давали своим детям имена Цезарем и Эльбрусом.
«В 2023 году самыми необычными именами, которые родители дали своим детям стали Ангел, Цезарь и Эльбрус. Также в одной из семей появился Маркус», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на управление ЗАГС Пермского края.
Ранее URA.RU писало, что в январе семья Королевых из Пермского края назвала свою новорожденную дочь Россией. Необычное имя родители придумали еще до рождения девочки.