Экс-глава Большого театра получил новую работу

Бывший гендиректор Большого театра Владимир Урин возглавил проект «Театральный маршрут». Об этом он рассказал в интервью подкасту «Культурная страна».

По словам Урина, проект позволит показать лучшие спектакли российских театров в регионах, в том числе в городах с небольшой численностью населения. При этом постановка станет основным, но не единственным способом взаимодействия со зрителем. Помимо спектаклей в городах России пройдут семинары, круглые столы, лаборатории и мастер-классы.