35% россиян заявили о готовности работать под руководством ИИ

Лишь 35% россиян заявили о готовности работать под руководством искусственного интеллекта. Об этом сообщает RT.

© ресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

53% отметили, что в их деятельности лучше справится человек, а 24% указали на незаменимость текущего начальника. Лишь 9% респондентов доверили бы задачи руководителя ИИ, поскольку они простые, выяснили аналитики.

Также эксперты узнали у россиян положительные качества идеального начальника. 69% россиян назвали человечность, 64% выбрали профессионализм, а 50% – оптимизм.

"Среди отрицательных черт начальника россияне назвали скупость (50%), паникерство (25%) и нежелание разбираться в работе подчиненных (18%). В топ-5 также вошли токсичность (16%) и неприятие нового (14%)", – говорится в сообщении.