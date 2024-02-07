Политолог объяснил скрытое значение визита Карлсона в Россию

Правительства страна Запада поддерживают неофашистский режим и политику терроризма. И они знают об этом. Но население стран Запада не знает об этом, потому что действует жестокая цензура. <...> И интервью Путина Такеру может помочь разрушить эту информационную блокаду. Российская позиция настолько сильно ближе к правде и реальности, чем позиция Запада, что часто достаточно просто рассказать позицию России, — и миллионы людей согласятся с Россией и Путиным, — считает аналитик.