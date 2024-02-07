Такер Карлсон восхитился архитектурой Москвы

"Мне очень понравилось. Я никогда раньше не был в Москве. Это очень красивый город, - сказал он в комментарии изданию "Известия". - Меня сложно назвать экспертом, культура - сложная вещь. И я даже не знаю языка. Мне удалось не так много посмотреть, но я поражен количеством архитектуры ХIХ века".