Депутат Метелев рассказал, сколько в России волонтеров

Волонтерство в России становится нормой жизни, принося огромную пользу как обществу в целом, так и каждому участнику в частности. Об этом «Парламентской газете» сказал глава Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

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Участие в волонтерском движении всегда добровольно. Поэтому единого реестра, в котором находятся все, кто оказывает помощь людям, животным или природе, быть не может, объяснил Артем Метелев. Социология говорит о 28 процентах россиян, участвующих в волонтерских проектах. На платформе ДОБРО.РФ 6 миллионов пользователей. А по данным Росстата, волонтеров именно в НКО — около 3,7 миллиона человек.

«Государственная политика направлена на каждого из них, независимо от того, действует человек в одиночку или организованно», — подчеркнул депутат.