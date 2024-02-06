Родители устроивших «голую» вечеринку подростков заплатят штраф

На родителей подростков, устроивших «голую» вечеринку с друзьями в Уфе, составили административные протоколы, они заплатят штраф. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Там уточнили, что протоколы составлены по статье о неисполнении родителями обязанности по воспитанию несовершеннолетних. Таким образом штраф придется заплатить только родителям двух подростков, участвующих в вечеринке — 15-летней уфимской школьницы и ее 16-летнего знакомого.

«Материалы будут направлены для рассмотрения в районную комиссию по делам несовершеннолетних», — добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Статья предусматривает штраф до 500 рублей.