Минюст пополнил реестр нежелательных организаций

В обновленный перечень было внесено международное объединение профсоюзов промышленных рабочих IndustriALL, японский «Союз за возвращение Северных территорий», а также украинский «Крымскотатарский ресурсный центр». Вечерняя Москва

До этого Минюст РФ включил "Антивоенный комитет России" в список нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций. Уточнялось, что создателями организации являются российские общественные деятели, но которые учредили объединение за рубежом. Москва24