В Челябинске отменили показы спектакля по пьесе Улицкой

"Действительно, спектакли по пьесе писательницы в "Камерном театре" отменили. Кроме того, "Камерный театр" официально расторг договор с агентством, которое представляло интересы Улицкой", - заявили в Министерстве культуры Челябинской области. ТАСС

Известно, что спектакль «Потанцуем…», который тоже поставлен по пьесе Улицкой, отменили в московском театре «Современник». Он был запланирован на 18 февраля и 22 марта. BFM.RU