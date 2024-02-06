Милонов оценил идею заключения брака с погибшим бойцом СВО задним числом

Реализация законопроекта, позволяющего признавать браком сожительство с погибшим на СВО, невозможна, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По словам парламентария, оформить отношения задним числом нереально.

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Выходить замуж задним числом по определению невозможно. Есть хорошее предложение рабочей группы по СВО, когда люди, проживавшие совместно, имеющие общих детей, в таких случаях имеют право частично на соцзащиту. Но ни в коем случае это нельзя называть выходом замуж. Замужество подразумевает волеизъявление человека, — добавил Милонов.

По его словам, в случае смерти человека нельзя точно определить, планировал ли он жениться или нет, «может, отношений не было, может, это были внешне отношения».

Возможно, были фиктивные отношения, или это мошенники, — отметил он.

По мнению Милонова, при заключении брака «должно быть произнесено сакральное слово „да“».

Откуда мы знаем, если он погиб, хотел он жениться или нет? Должно быть произнесено сакральное слово «да», «согласен». Защищать детей военнослужащих, которые не находятся в браке, нужно. И матерей детей военнослужащих, если они проживают вместе, нужно. Но женами они не могут называться по определению, — отметил Милонов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об изменениях Федерального закона «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Документ предлагает дополнить закон статьей о праве «установить факт состояния в брачных отношениях в суде в порядке особого производства», что означает право суда подтвердить брак, если женщина сожительствовала с военным, который впоследствии погиб в зоне СВО, но не была с ним зарегистрирована в браке. В проекте закона отмечается, что условием должны быть совместный быт на протяжении минимум трех лет или не менее одного года, но при наличии общего ребенка.