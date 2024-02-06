Новый железнодорожный вокзал построят в Уфе

В Минтрансе Башкирии рассказали о строительстве нового железнодорожного вокзала в Уфе в микрорайоне Шакша.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что сооружение может быть возведено в кратчайшие сроки, так как новый вокзал будет представлять из себя модульное здание.