Машков заявил, что мир и Россия находятся в переломном моменте

"Если говорить про сегодняшний день, сегодня весь мир и наша страна находятся в переломном моменте. И этот момент прежде всего важен тем, что многие достаточно очевидные слова, которые звучали в нашей жизни, вдруг обретают истинный смысл и значение. Такие слова, как справедливость, сострадание, сопереживание, сотрудничество, ответственность, любовь к ближнему и, конечно же, это великое чувство любви к своей родине", - сказал он, заметив, что любовь к родине прививается в семье.