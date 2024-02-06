Машков заявил, что мир и Россия находятся в переломном моменте

Мир и Россия сейчас находятся в переломном моменте, жителям страны необходимо сплотиться перед лицом попыток отменить все русское. Об этом на заседании второго всероссийского форума партийного проекта "Женское движение "Единой России" заявил сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, народный артист РФ Владимир Машков.
"Если говорить про сегодняшний день, сегодня весь мир и наша страна находятся в переломном моменте. И этот момент прежде всего важен тем, что многие достаточно очевидные слова, которые звучали в нашей жизни, вдруг обретают истинный смысл и значение. Такие слова, как справедливость, сострадание, сопереживание, сотрудничество, ответственность, любовь к ближнему и, конечно же, это великое чувство любви к своей родине", - сказал он, заметив, что любовь к родине прививается в семье.
По словам Машкова, в России исторически сложилось так, что в самые сложные периоды жизни ее "народ вставал плечом к плечу и побеждал, несмотря ни на что".
"И мне кажется, сегодня именно такой момент, когда нам необходимо встать плечом к плечу и быть как никогда едиными", - продолжил он, указав, что на РФ сегодня льются "потоки зла, ненависти", а соотечественники сталкиваются с чудовищной несправедливостью.
"Мне кажется, сейчас идет это движение, этот путь. И благодаря вам, бесспорно, идет это сплочение, несмотря на то, что хотят отменить <...> нашу культуру, а это значит - отменить наши мысли, наш язык, наши ценности, наши идеи, наши открытия, наши достижения, отменить и уничтожить. Несмотря ни на что, мы как никогда должны быть едины", - заключил Машков.