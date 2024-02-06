Исполнилось 20 лет со дня теракта на станции «Автозаводской» столичного метро

6 февраля 2004 года террорист смертник устроил теракт, взорвав бомбу в вагоне поезда на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павлецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Как напоминает РИА Новости, 20 лет назад в результате трагедии погибли 42 человека, еще 250 — пострадали.

Взрыв прогремел в 8:32. После него во втором вагоне начался пожар пятой, самой высокой степени сложности. Третий вагон сдавило взрывной волной — она отразилась от стен тоннеля. Дошла она и до головы первого вагона, где помяла дверь машиниста и выбила одно из лобовых стекол в кабине.

Машинист Владимир Горелов применил экстренное торможение и сообщил диспетчеру о произошедшем, попросив обесточить контактный рельс. После он открыл все двери состава, сообщил пассажирам по громкой связи, что им нужно следовать из тоннеля в сторону станций «Автозаводская» и «Павелецкая», и принял участие в спасении пострадавших.

Первую помощь раненым оказывали пассажиры поезда, которые не потеряли самообладания и среагировали на ситуацию, а также услышали сообщение машиниста. В одном из вагонов ехал офицер МЧС Сергей Кавунов — он смог организовать эвакуацию пассажиров в сторону «Автозаводской» и пресек панику. По словам очевидцев, людей вели по задымленному тоннелю, однако шли пассажиры достаточно организовано.

9 февраля 2004 года объявили в Москве днем траура в память о погибших в теракте. Горелова и Кавунова наградили орденами Мужества, а медали и нагрудные знаки МЧС получили другие спасатели и москвичи, которые оказывали помощь пострадавшим.

После теракта возбудили уголовное дело по ст. 205 (терроризм) и ст. 105 УК РФ (убийство). Уже в ноябре 2006 года на скамье подсудимых оказались трое обвиняемых в подготовке теракта — бывший сотрудник Минюста Мурат Шаваев и жители Карачаево-Черкесии Максим Панарьин и Тамбий Хубиев. По версии следователей, Панарьин и Хубиев приехали в Москву, где изготовили бомбу. Детонаторы и взрывчатку террористам передал Шалаев. Взрывное устройство с поражающими элементами общей массой 19 килограммов положили в рюкзак и передали смертнику, уроженцу Карачаево-Черкесии Анзору Ижаеву — он проходил вместе с Хубиевым подготовку в лагере террориста Абу-Умара. 6 февраля Ижаев вошел на станцию метро «Кантемировская», а после привел бомбу в действие.