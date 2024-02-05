Группа «Мосопрос» провела исследование по вопросу применения обсценной лексики в столице. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Свыше половины участников опроса (70%) признались, что практически постоянно матерятся.

Исследователи установили также, что больше всего сквернословят в поселении Киевский (86%), районах Красносельский (82%), Проспект Вернадского (80%), Новогиреево (79%) и Рязанский (78%).

Отмечается, что Киевский — поселение в Троицком округе Москвы. Включает одноименный рабочий поселок и еще четыре населенных пункта (две деревни и два поселка при железнодорожных станциях). Кроме того, на его территории расположено более 50 садовых товариществ.

Вместе с тем, в Тверском районе и Куркино свыше половины жителей стараются обходиться без обсценной лексики — мат используют 46 и 45% респондентов соответственно.

Напомним, что в 2019 году аналогичный опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.

В ходе опроса только 60% москвичей признались, что используют ненормативную лексику в повседневной жизни.