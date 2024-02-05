Сотрудники Wildberries пожаловались в прокуратуру на условия работы

Сотрудники двух складов Wildberries пожаловались в прокуратуру на условия работы в компании. Фотографии заявления опубликованы в Telegram-канале Baza.

© Lenta.ru

Известно, что коллективную жалобу написали работники складов «Коледино» и «Сынково» — суммарно ее подписал 271 человек. По их словам, работодатель систематически нарушает права трудящихся, например, постоянно удерживает деньги по беспочвенным причинам, вычитая штраф из зарплаты за каждую отработанную смену.

Отмечается, что сумма штрафа отображается в специальном приложении для сотрудников, и если баланс в приложении пуст, начинает копиться долг, который нужно отработать перед выведением зарплаты себе на банковскую карту. В связи с тем, что иногда удержания составляют сотни тысяч рублей, людям приходится бесплатно работать месяцами.

Среди прочего пострадавшие пожаловались на то, что перед сменой и после работы им всем приходится раздеваться до нижнего белья для контроля. Сотрудники должны держать свою одежду в руках и прикладывать палец для идентификации отпечатка. При этом охрана может забрать у них еду и напитки, а на самом складе цены на кофе сильно завышены.