В Нижнем Новгороде сразу 12 воспитателей уволились из детского сада

Более десяти педагогов из детского сада в Нижнем Новгороде уволились. Об этом сообщает MK.RU.

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По словам родителей, причина заключается в смене руководства. После того, как место заведующей занял новый педагог, часть воспитателей отказались работать дальше. Сейчас к ним присоединились еще 12 человек. При этом все бывшие сотрудники являются опытными специалистами, которых любят дети.