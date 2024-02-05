Американского журналиста Такера Карлсона пригласили на «Шоу Воли»

«Мы пригласили Такера Карлсона прийти на „Шоу Воли“ — единственное late night шоу на российском ТВ. Такер Карлсон, без преувеличения, всемирно известный журналист, и мы будем рады приветствовать его в эфире в лучших традициях ТНТ», — приводит его слова РИА Новости.