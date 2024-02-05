Заведующая библиотекой рассказала о жизни «уволенного» кота Маркиза в новом доме

Заведующая библиотекой в Строгино Елена Акинова приютила «уволенного» кота Маркиза в своей однокомнатной квартире. Он жил в учреждении №248-1 8,5 года, пока один из посетителей не оставил жалобу. Новый дом кот обрел перед Новым годом, сотрудники библиотеки приходят к нему в гости, пишет «360».