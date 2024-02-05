Патриарх Кирилл заявил об уверенности ученых в существовании Иисуса Христа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что все серьезные ученые не подвергают сомнению факт существования Иисуса Христа. Соответствующая проповедь была озвучена им после литургии в храме Христа Спасителя в Москве в день памяти Собора новомучеников и исповедников российских 4 февраля, передает журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

«Никому уже ничего доказывать не надо. Все серьезные ученые не подвергают сомнению факт пришествия в мир Иисуса Христа», — сказал предстоятель Русской Православной Церкви.

Патриарх отметил, что если кто-то продолжает не соглашаться с этим фактом, то «лишь по малограмотности и научной отсталости».

При этом глава РПЦ добавил, что не все ученые соглашаются с тем, что Иисус Христос был сыном Божьим, поскольку это уже является вопросом веры, а не науки. Наука же в свою очередь подтверждает, что такая историческая личность существовала.

«Мы называем Богом, богочеловеком, который посвятил свою жизнь, чтобы научить людей счастью. Тому, как нужно жить, чтобы иметь полноту жизни», — добавил патриарх Кирилл.