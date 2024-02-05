Такера Карлсона пригласили на российское телевидение

Американский журналист Такер Карлсон, ранее приехавший в Москву, приглашен на «Шоу Воли». Об этом заявил РИА Новости представитель телеканала ТНТ.

Бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон ранее брал интервью у экс-президента США Дональда Трампа сразу же после предъявления тому уголовных обвинений, также выпустил интервью с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В начале февраля Карлсон приехал в Россию. Появились слухи, что он может взять интервью у российского лидера Владимира Путина.

«Мы пригласили Такера Карлсона прийти на «Шоу Воли» - единственное late night шоу на российском ТВ», - рассказал представитель ТНТ.

Он также подчеркнул, что ТНТ надеется приветствовать Карлсона в эфире.