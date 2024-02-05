Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина подтвердила информацию о том, что в России с 1 марта 2024 года планируется заблокировать VPN-сервисы. Деловая газета "Взгляд"

«Но скажу как человек, который в этой сфере работает. Прокси, анонимайзеры, VPN-сервисы — их же невозможно заблокировать полностью. Для человека со знаниями нет ничего сложного в том, чтобы создать свой прокси», — отметила она на встрече с учениками школы № 1 в Екатеринбурге. Говорит Москва

Объясняя, почему требуется блокировка VPN, спикер сравнила бесплатные сервисы и другие предложения, которые требуют принимать соглашения о передаче данных третьим лицам, с порталом в ад. «Вы создаете в своем гаджете дыру, через которую данные передаются третьим лицам, и таким образом многие попадают в лапы мошенников и других нехороших людей. С точки зрения вашей личной безопасности — этими приложениями пользоваться нельзя. Из-за этого государство и принимает такие меры», — заявила Мизулина. Ura.Ru