Талызина рассказала, как отпраздновала свой день рождения в больнице

«День рождения удался. Первый день была в больнице. Я подошла к врачу и спросила: «Можно ко мне придет внучка с мальчиком и дочка?» Внучка пришла, а дочка заболела. В больнице все организовали потрясающе, просто гениально. Чисто, только недавно сделали ремонт. Я в восторге», — отметила Талызина.

По словам артистки, в знаменательный день ей позвонили многие коллеги, которые не только хотели поздравить Талызину, но и справлялись о ее здоровье. О пожилой актрисе хорошо заботился персонал больницы, ей удалось познакомиться со многими медицинскими сотрудниками, а один медбрат и вовсе получил билет на ее выступление.