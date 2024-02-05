Вдова погибшего бойца СВО показала последнюю переписку с мужем

«В апреле 2023 года он мне прислал то самое видео, на котором он прощается со всеми... Я, конечно, была в шоке, говорила ему: «Ты с ума сошёл — такое присылать и записывать». Но он был непреклонен, взял с меня слово, что я опубликую этот ролик, если что-то случится», — рассказала RT Анна Петренко.