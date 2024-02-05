В Тюмени умерла самая старая кошка в России

Самая старая кошка в России умерла в Тюмени в возрасте 31 года. О гибели питомца по кличке Ульяна сообщается в паблике приюта "Кошки из Alice" во "ВКонтакте", передает "Уралинформбюро".

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"Беги по радуге, малышка, теперь тебе не больно, теперь ты дома, вокруг зеленые сады и зеленая травка, щебечут птицы, и ты приласкана", – говорится в сообщении.

В беседе с порталом 72.RU владелица приюта Марина Редайленко рассказала, что подобрала Ульяну 3 августа 1992 года, когда животному было три месяца. Причем эта кошка стала одной из первых в приюте, однако она так и не обрела любящих хозяев.