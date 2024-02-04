Москвичка вынуждена жить в подъезде из-за беженца с Украины

В Москве многодетная мать не может вернуться домой и вынуждена жить в подъезде с детьми. Она сдала квартиру в аренду беженцу с Украины, а когда решила вернуться, он отказался покидать жилплощадь.

«Елена съехала на съемную квартиру в Подмосковье, прихватив детей и собаку. Оттуда ее выгнали, она попыталась вернуться домой, а на пороге обнаружила 15 пар обуви», — написал telegram-канал Mash.

Там добавили, что беженец, которому женщина сдала квартиру, заплатил ей 1,25 миллиона рублей за пять месяцев проживания. Когда Елена решила вернуться, оказалось, что он подселил к себе семью и друзей, сменил замки и отказался покидать жилплощадь, поскольку срок аренды не истек.