Адвокат Блиновской рассказала о ее зарубежной недвижимости

Адвокат Наталия Сальникова опровергла наличие у блогерши Елены Блиновской зарубежной недвижимости. Ее слова передает ТАСС.

«Никакого резидентства у Елены Олеговны в других странах нет. Так же, как и нет никакого другого имущества за границей», — заявила защитница.

Она добавила, что на все активы в России создательницы «Марафона желаний» наложены обеспечительные меры. Сальникова также рассказала, что Блиновская чувствует себя «нормально» в СИЗО и старается держаться.

До этого в СМИ сообщали, что у блогерши якобы есть резидентство Дубая, а также активы за границей.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники». Первоначально по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн руб. блогерше назначили домашний арест.

Председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил, что Блиновскую перевели в четырехместную камеру, где теперь у женщины есть две соседки. Каких-либо жалоб на условия Блиновская не направляла.