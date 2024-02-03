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Захарова считает, что уехавших из России артистов "черт попутал"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова убеждена, что артистов, покинувших Россию после начала специальной военной операции, "черт попутал".

Захарова считает, что уехавших из России артистов "черт попутал"
© ТАСС

"Есть прекрасное, замечательное выражение: "их черт попутал". Вот в этом вся народная мудрость", - сказала она в эфире телеканала "ТВ Центр" в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с "Би-2", Аллой Пугачевой и другими покинувшими страну артистами.

"Тут даже пояснять точно не нам надо. У кого-то такая фига была давно [в кармане], кто-то растерялся или, как нам говорят, испугался", - добавила Захарова.

"Гражданская позиция людей, которые спонсируют террористический киевский режим, теперь работает против них. Это совершенно точно", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Фронтмен «Би-2» ответил на вопрос о возвращении в Россию

На вопрос о том, стоит ли России забывать в будущем о такой позиции артистов, дипломат ответила русской народной пословицей: "Кто старое помянет - тому глаз вон, а кто старое забудет - тому два".

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