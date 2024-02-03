Знаменитый журналист Такер Карлсон впервые прилетел в РФ

«Экс-хедлайнер Fox News был замечен в аэропорту Стамбула при посадке на рейс авиакомпании Turkish Airlines до Москвы. <…> В 16:10 Такер благополучно прибыл в столичное «Внуково» , — сообщает в своем telegram-канале Mash.

В Москве Такер Карлсон находится уже три дня. В субботу 3 февраля он посетил Большой театр, побывав на балете «Спартак».

В апреле 2023 года выступающий против политики президента США Джо Байдена Карлсон принял решение уволиться из Fox News. В пресс-службе телеканала сообщили, что это решение было принято по обоюдному желанию, передает «Национальная служба новостей». Позже журналисту предложили работу на телеканале «Соловьев Live». Карлсону направили письмо с предложением стать экспертом или ведущим на российском телевидении.