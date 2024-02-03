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Поселившихся в подъезде мать и троих детей разместили в гостинице в Москве

Женщину с тремя детьми, которые жили в подъезде дома на Тагильской улице в Москве, поселили в социальной гостинице, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская в Telegram-канале. Она отметила, что семья обеспечена всем необходимым и находится в безопасности.

Поселившихся в подъезде мать и троих детей разместили в гостинице в Москве
© Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы

На текущий момент женщина размещена вместе с детьми в социальной гостинице. Семья обеспечена всем необходимым. Личные вещи и домашние животные вывезены и находятся под присмотром, — добавила Ярославская.

Она подчеркнула, что ситуация, в которой оказалась семья — следствие финансовой безграмотности и юридической некомпетентности мамы. По словам Ярославской, женщине окажут необходимую поддержку, чтобы она и дети как можно скорее вернулись домой.

Стало известно, почему москвичка с тремя детьми поселилась в подъезде

Ранее стало известно, что женщина с тремя несовершеннолетними детьми поселилась в подъезде жилого дома на Тагильской улице в Москве. Она разместила там мебель, вещи и предметы первой необходимости. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Тем временем жительница обрушившегося дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону второй раз осталась без крыши над головой. Как рассказала пострадавшая, она является беженкой из ДНР, откуда уехала, бросив квартиру и работу, так как боялась обстрелов.

Общество
Москва
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