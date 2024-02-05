Мурашко оценил идею выхода из ВОЗ

России не стоит выходить из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, в сфере здоровья нужно доносить свою позицию и обмениваться информацией. Также необходимо быть в кооперации со странами-членами ВОЗ, которые поддерживают российское направление. Поэтому необходимо оставаться в ВОЗ, отметил Мурашко.

Он напомнил про пандемию COVID-19, которая показала необходимость сотрудничества. Помимо этого министр подчеркнул, что нужно также продолжать отстаивать свое мнение на мировой арене здравоохранения.

"Поэтому просто взять и хлопнуть дверью нелогично и нецелесообразно", — заключил Мурашко.