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Дипломаты из стран НАТО пытались проникнуть в Россию под видом влюбленных. Видео

Двое дипломатов из Аргентины и Франции 31 декабря 2023 года пытались проникнуть под видом влюбленных в город особого военного назначения в Северодвинске Архангельской области. Об этом написали в telegram-канале Mash.

«Двое дипломатов из стран НАТО под видом влюбленной парочки пытались проникнуть в город особого военного назначения в Архангельской области в новогоднюю ночь», — передает telegram-канал.

Уточняется, что португальца Мартинеса Да Силву и француженку Кассиопе Вьен на въезде в город остановили сотрудники ДПС.

Дипломатов попросили предъявить разрешение от ФСБ для въезда в город. Однако его у них не оказалось.

Общество
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