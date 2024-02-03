Дипломаты из стран НАТО пытались проникнуть в Россию под видом влюбленных. Видео

Двое дипломатов из Аргентины и Франции 31 декабря 2023 года пытались проникнуть под видом влюбленных в город особого военного назначения в Северодвинске Архангельской области. Об этом написали в telegram-канале Mash.

«Двое дипломатов из стран НАТО под видом влюбленной парочки пытались проникнуть в город особого военного назначения в Архангельской области в новогоднюю ночь», — передает telegram-канал.

Уточняется, что португальца Мартинеса Да Силву и француженку Кассиопе Вьен на въезде в город остановили сотрудники ДПС.