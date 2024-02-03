Трагически погиб актер Алексей Крашенинников

На 53-м году ушел из жизни известный в Ульяновске телеведущий, журналист и актер Алексей Крашенинников. Про инцидент стало известно 1 февраля.

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Алексей Крашенинников родился в 1971 году. Помимо прочего, был режиссером массовых мероприятий и массовиком-затейником. Многие годы вел детскую программу "Сказка за сказкой" на ТВ в Ульяновске - "на ней выросло целое поколение ульяновцев", отмечено некрологом.

В 2016-м снялся в комедийной мелодраме "Загадай желание".

Тело артиста было найдено около многоквартирного дома на проспекте Ульяновском.

Как передает "Первый ульяновский портал", в СК подтвердили детали трагедии. Проводится проверка.