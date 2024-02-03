Синоптик рассказал о своем отношении к предсказывающим погоду животным

Наш член семьи, который определяет погоду — кот. Он уже третий или четвертый день так стремится на балкон, я ему открываю, он запрыгивает на подоконник, смотрит пристально, что же там, где же эта весна. Действительно, сейчас температура в Москве такая же, какая бывает в середине и даже третьей декаде марта, он это тепло чует, но он-то не знает, а его хозяин знает, что на самом деле со вторника опять вернется настоящая февральская погода, будет понижение температур Роман Вильфанд синоптик