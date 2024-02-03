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Симоньян высмеяла американские СМИ, которые впали в панику после заявления Кеосаяна о «притязаниях» на Калифорнию

Телеведущая Маргарита Симоньян высмеяла американские СМИ за их реакцию на слова ее супруга Тиграна Кеосаяна. Шоумен в своей телепередаче заявил, что России когда-то принадлежала часть Калифорнии.

Симоньян высмеяла американские СМИ за реакцию на слова ее супруга
© ТАСС

Иностранные СМИ тут же сообщили, что «на российском телевидении вслед за Аляской замахнулись на Калифорнию».

«Спасибо за столь пристальное внимание. Других важных заявлений не упустили?» – иронично заявила Симоньян в Telegram-канале.

Заявления американских СМИ, которые нашли в словах ее супруга притязания РФ на Западное побережье США, ее повеселили.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию с крушением Ил-76 в Белгородской области. Она заявила, что список украинских военнопленных был согласован с ВСУ еще за несколько дней до трагедии.

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Общество
Маргарита Симоньян
Тигран Кеосаян
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