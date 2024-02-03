Симоньян высмеяла американские СМИ за реакцию на слова ее супруга

Телеведущая Маргарита Симоньян высмеяла американские СМИ за их реакцию на слова ее супруга Тиграна Кеосаяна. Шоумен в своей телепередаче заявил, что России когда-то принадлежала часть Калифорнии.

Иностранные СМИ тут же сообщили, что «на российском телевидении вслед за Аляской замахнулись на Калифорнию».

«Спасибо за столь пристальное внимание. Других важных заявлений не упустили?» – иронично заявила Симоньян в Telegram-канале.

Заявления американских СМИ, которые нашли в словах ее супруга притязания РФ на Западное побережье США, ее повеселили.