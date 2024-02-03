В России планируют расширить календарь прививок
Календарь профилактических прививок в России планируется в перспективе расширить.
"В нашей части это еще и вакцинопрофилактика - расширение в перспективе календаря прививок, такие планы утверждены", - заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Он подчеркнул, что сейчас в программу государственных гарантий уже заложен ряд мер, которые касаются обеспечения детей лекарствами.
Кроме того, существует ряд поручений президента по расширению этого направления.
Ранее "СП" писала, что эксперт опроверг связь авитаминоза с вирусной инфекцией.
«Осенне-зимний период — это подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Это не является чем-то из ряда вон выходящим. Подъем заболеваемости сейчас закономерный. В целом он наблюдается в различных регионах, в том числе в Москве, области и Санкт-Петербурге», — рассказал врач.