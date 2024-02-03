В России планируют расширить календарь прививок

«Осенне-зимний период — это подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Это не является чем-то из ряда вон выходящим. Подъем заболеваемости сейчас закономерный. В целом он наблюдается в различных регионах, в том числе в Москве, области и Санкт-Петербурге», — рассказал врач.