В Минздраве объяснили приостановление внедрения МКБ-11 в России

В Минздраве России рассказали, что решение о приостановке внедрения в стране Международной классификации болезней 11-й версии (МКБ-11) было принято на фоне большого количества жалоб на противоречие традиционным ценностям. Об этом пишет РИА Новости.

«Решение о приостановлении реализации Плана мероприятий по переходу на МКБ-11 принято в связи с большим количеством обращений... в части возможного противоречия МКБ-11 традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям», — говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве также отметили, что решение не окажет негативного влияния на доступность и качество оказания медпомощи жителям России.

Приостановка также позволит дополнительно изучить опыт других стран по переходу на МКБ-11, уточнили в ведомстве.

В пятницу, 2 февраля, стало известно, что правительство России приостановило внедрение в стране Международной статистической классификации болезней. Уточнялось, что план приостанавливается на территории России на 2021-2024 год.