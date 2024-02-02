В России приостановили внедрение международной классификации болезней

В конце января сообщалось, что Минздрав России внес изменение в положение по коронавирусу в календаре вакцинации по эпидемиологическим показаниям. Согласно приказу, вакцинировать будут лиц старше 18 лет, которые ранее не болели и не были привиты от COVID-19, а также граждан в возрасте 60 лет и старше.